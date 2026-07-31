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Мультфильм «История игрушек 5» выйдет в онлайне 18 августа

Мультфильм «История игрушек 5» выйдет в онлайне 18 августа
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Компания Disney раскрыла дату релиза мультфильма «История игрушек 5». Анимационная лента выйдет в цифровых сервисах 18 августа — эту дата отмечена на Amazon Prime Video, iTunes и других стримингах.

Таким образом, пятая часть знаменитой серии доберётся до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок лента собрала более $ 1 млрд, став одним из самых кассовых проектов 2026 года. Сейчас картина приближается к абсолютному рекорду франшизы: для этого её нужно собрать около $ 50 млн.

«История игрушек 5» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

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