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Премьер-министр Греции поблагодарил Нолана за вклад «Одиссеи» в греческое наследие

Премьер-министр Греции поблагодарил Нолана за вклад «Одиссеи» в греческое наследие
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17 июля состоялась премьера фильма «Одиссея» — новой работы Кристофера Нолана. Картина основана на одноимённой поэме греческого автора Гомера и рассказывает историю, основанную на греческой мифологии.

Тем временем ленту уже оценил Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции. Он поблагодарил Нолана за вклад британского постановщика в греческую культуру и показ богатого наследия страны.

Я хочу поблагодарить вас за вклад фильма в повышение глобального интереса к древнегреческой культуре. Подобные проекты связывают богатое культурное наследие Греции с современным творчеством.
Кристофер Нолан во время звонка с Кириакосом Мицотакисом

Кристофер Нолан во время звонка с Кириакосом Мицотакисом

Фото: Официальный сайт премьер-министра Греции

Интересно, что ранее ленту раскритиковала Эмили Уилсон, переводчица «Одиссеи» на английский язык. Она заявила, что Нолану не удалось перенести важнейшие элементы поэмы на большой экран, с чем, видимо, не согласен премьер-министр Греции.

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