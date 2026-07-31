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Кристофер Нолан и Роберт Паттинсон стали соседями — они устраивают киновечера

Кристофер Нолан и Роберт Паттинсон стали соседями — они устраивают киновечера
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Британский режиссёр Кристофер Нолан рассказал милую историю из своей нынешней жизни. Как оказалось, недавно постановщик «Одиссеи», «Интерстеллара» и других популярных фильмов стал соседом Роберта Паттинсона, звезды «Довода» и «Сумерек». Оба живут в Лос-Анджелесе буквально на соседних улицах.

Нолан заявил, что оба кинодеятеля за последние годы стали друзьями и в последнее время устраивают полноценные киновечера, где присутствуют в том числе дети Нолана и жена Паттинсона, модель Сьюки Уотерхаус.

Роб и я — мы уже старые друзья. И недавно мы стали соседями… Так что у нас иногда бывают киновечера, мы смотрим фильмы все вместе. Роб и Сьюки — замечательные люди.

Недавно Паттинсон снялся в «Одиссее» Нолана — актёр исполнил роль царя Антиноя, одного из возможных женихов Пенелопы, жены Одиссея.

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