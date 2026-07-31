От Netflix требуют $ 100 млн за кражу фильма с Николасом Кейджем

На стриминговый сервис Netflix подали в суд из-за утраты диска со шпионским военным фильмом Fortitude. Авторы картины обвинили компанию в срыве продаж ленты.

Согласно иску, фильм находился на одном из нескольких жёстких дисков, которые хранились в офисе Netflix — в июне их украли неизвестные. Представители стримингового гиганта утверждают, что начали расследовать происшествие, но сценариста картины Саймона Уэста и его компанию Op-Fortitude не устроил такой ответ. Авторы ленты не получили информацию, вызывали ли в Netflix полицию на место случившегося или нет.

Главные роли в украденном фильме сыграли Николас Кейдж («Собиратель душ»), Бен Кингсли («Чудо-человек»), Майкл Шин («Благие знамения») и другие актёры. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о британских разведчиках во времена Второй мировой войны. После инцидента создатели картины подали в суд на Netflix и требуют от компании компенсацию в размере $ 105 млн. Представители стримингового сервиса заявили в ответ, что копия ленты была доставлена к ним без надлежащих мер безопасности.