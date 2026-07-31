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Промокоды Genshin Impact со стрима 31 июля 2026 года, версия 7.0 — как получить 300 примогемов и куда вводить

Промокоды Genshin Impact со стрима версии 7.0 — по 300 примогемов бесплатно
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В рамках прямой трансляции перед выходом нового региона Снежная разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков — каждый по традиции даёт 100 примогемов и один из ресурсов для прокачки персонажа.

Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 7.0

  • Everwinter — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • OntoSnezhnaya — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • Odette0812 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все промокоды действуют до 3 августа 7:00 мск — забрать награды позже уже не получится.

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