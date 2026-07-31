На рекламу фильма «Человек-паук: Новый день» потратили $ 300 млн — рекорд Голливуда

Издание Deadline раскрыло маркетинговый бюджет фильма «Человек-паук: Новый день». Как оказалось, Sony и Disney потратили на рекламу нового фильма о Питере Паркере гигантские $ 309 млн — это абсолютный рекорд.

Ранее рекорд по самому дорогому маркетингу удерживал «Человек-паук: Вдали от дома» — в 2019-м рекламный бюджет ленты составил $ 288 млн. Всего в рекламе «Нового дня» поучаствовали 165 брендов: от BMW до Samsung, Asus, социальных сетей и даже видеоигр — Паучок появился в том числе в сетевых проектах Fortnite и PUBG Mobile.

В Sony и Disney ожидают, что вложенные средства в фильм «Человек-паук: Новый день» окупятся сполна. Аналитики прогнозируют, что лента стартует с гигантских $ 500 млн по миру, а общие сборы картины могут превысить $ 2 млрд — в таком случае новинка станет самым кассовым сольным фильмом про Питера Паркера.