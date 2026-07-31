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Фильм Тайная жизнь вещей, Карл Урбан (2026): дата выхода в России, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Семейный фильм «Тайная жизнь вещей» с Карлом Урбаном выйдет в России 3 сентября — трейлер
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Кинокомпания «Арна Медиа» сообщила, что фильм «Тайная жизнь вещей» выйдет в российском прокате. Семейная картина появится в кинотеатрах страны 3 сентября. Кинопрокатчик также представил русский трейлер ленты.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Арна Медиа. Права на видео принадлежат «Арна Медиа»/ Umbrella Entertainment.

Проект рассказывает о юном Томе, который дружит со своими будильником, бумажным пакетом и жестяной банкой — в предметах он видит говорящие личности. В один момент отчим парня отправляет его забавных друзей на свалку. Теперь Том попытается спасти их.

Главные роли исполнили Карл Урбан («Пацаны»), Анна Фэрис («Очень страшное кино»), Итан Хоук («Синистер») и другие актёры. Режиссёром выступил Эндрю Никкол — сценарист знаменитых картин «Шоу Трумана» и «Оружейный барон».

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