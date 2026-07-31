Мессенджер «Макс» не будет расходовать мобильный трафик с 1 августа

Компания VK сообщила, что интернет-трафик для российского мессенджера «Макс» станет бесплатным. Новые правила работы сервиса начнут действовать с 1 августа.

Владельцы мессенджера отметили, что они смогли договориться с мобильными операторами насчёт «обнуления» трафика для своего сервиса. «Макс» станет бесплатным для абонентов МТС, МегаФона, «Билайна» и Т2.

Ранее сообщалось, что российский мессенджер «Макс» удалили из магазина App Store. Приложения уже нельзя скачивать на смартфоны iPhone. Владельцы сервиса заявили, что установленная программа продолжит работу в штатном режиме. Уже 16 июля «Макс», как и другие приложения VK, были также удалены из магазина Google Play.