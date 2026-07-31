Мультфильм «Миньоны и монстры» выйдет в онлайне 11 августа

На стриминговом сервисе Apple TV появилась дата цифрового релиза мультфильма «Миньоны и монстры». Анимационная лента выйдет в онлайне уже 11 августа.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя почти полтора месяца после премьеры в мировом прокате — мультфильм вышел в кино 1 июля. Сборы «Миньонов и монстров» за это время превысили $ 419 млн — картина окупилась, но заработала гораздо меньше, чем предыдущие части серии.

Сюжет мультфильма «Миньоны и монстры» отправляет жёлтых существ Миньонов в 1920-е. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ. Картину тепло приняли как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 89% свежести от обозревателей и 75% от зрителей.