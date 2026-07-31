TECNO представила концепт смартфона с полностью безрамочным экраном

Китайская компания TECNO представила концепт нового безрамочного смартфона. Полноценная презентация устройства пройдёт на выставке техники IFA 2026 в сентябре.

Фото: TECNO

Главной особенностью нового гаджета стало полное отсутствие рамки вокруг дисплея. В TECNO заявили, если у других смартфонов ширина полосы вокруг экрана обычно занимает около 1-2 мм, у нового устройства её попросту нет. Специалисты достигли такого результата, полностью переосмыслив внутреннюю конструкцию гаджета — теперь изображение плавно продолжается до всех краёв корпуса.

Фото: TECNO

В TECNO также отметили, что новый концепт стал не просто дизайнерским экспериментом. В будущем подобный экран планируют использовать для флагманских моделей компании.