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TECNO представила концепт смартфона с полностью безрамочным экраном

TECNO представила концепт смартфона с полностью безрамочным экраном
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Китайская компания TECNO представила концепт нового безрамочного смартфона. Полноценная презентация устройства пройдёт на выставке техники IFA 2026 в сентябре.

Фото: TECNO

Главной особенностью нового гаджета стало полное отсутствие рамки вокруг дисплея. В TECNO заявили, если у других смартфонов ширина полосы вокруг экрана обычно занимает около 1-2 мм, у нового устройства её попросту нет. Специалисты достигли такого результата, полностью переосмыслив внутреннюю конструкцию гаджета — теперь изображение плавно продолжается до всех краёв корпуса.

Фото: TECNO

В TECNO также отметили, что новый концепт стал не просто дизайнерским экспериментом. В будущем подобный экран планируют использовать для флагманских моделей компании.

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