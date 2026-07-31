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«Человек-паук: Новый день» собрал $ 74 млн ещё до выхода — абсолютный рекорд

«Человек-паук: Новый день» собрал $ 74 млн ещё до выхода — абсолютный рекорд
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31 июля состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — новой картины киновселенной Marvel. Картина уже демонстрирует успех в прокате, собрав $ 74,5 млн ещё до выхода.

Таким образом, «Новый день» установил абсолютный рекорд по кассе на предпоказах. Ранее первое место принадлежало другому фильму киновселенной Marvel «Мстители: Финал», который собрал на предварительных показах $ 60 млн. Аналитики уверены, что сборы ленты за первые выходные достигнут гигантских $ 500 млн, что станет лучшим стартом 2026 года.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появляются Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

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