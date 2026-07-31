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В Roblox резко упало число игроков — из-за мер по защите детей

В Roblox резко упало число игроков — из-за мер по защите детей
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Издание Bloomberg сообщило, что акции видеоигровой платформы Roblox резко рухнули на 26%. Падение стало крупнейшим примерно за четыре с половиной года.

Акции упали после того, как компания сообщила о показателях Roblox. Количество ежедневно активных пользователей во втором квартале 2026 года составило 123 млн, что стало ниже прогнозов аналитиков в 128,7 млн игроков. Акции рухнули во время начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ранее сообщалось, что число ежедневных активных пользователей в Roblox снижается по сравнению с пиковым значением в 2025 году, когда показатель достиг 152 млн игроков. Количество часов, которое геймеры проводят на платформе, также снизилось с 40 до 29 млрд. Главной причиной падения популярности эксперты называют меры по защите детей, включая верификацию возраста.

О верификации возраста в Roblox:
Roblox разделит игроков на три группы — весь контент будет доступен лицам старше 16 лет
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