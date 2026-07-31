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Team Spirit впервые вышла в финал MLBB Mid Season Cup 2026

Team Spirit впервые вышла в финал MLBB Mid Season Cup 2026
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Team Spirit обыграла ONIC со счётом 3:0 в полуфинале MLBB Mid Season Cup 2026 по Mobile Legends: Bang Bang. Команда Кемирана Sunset Lover Кочкарова впервые в истории региона EECA вышла в финал международного турнира по MLBB.

Серия получилась односторонней — три карты заняли в сумме 45 минут (19, 12 и 14 минут соответственно). В финале Team Spirit сыграет против Yangon Galacticos. ONIC встретится с Team Falcons PH в матче за третье место.

MLBB Mid Season Cup 2026 проходит в рамках Esports World Cup 2026 в Париже. В турнире участвуют 25 команд, призовой фонд составляет $ 3 млн. Финал состоится 1 августа.

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