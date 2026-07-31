«Все вопросы к Marvel». Махершала Али отказался от фильма «Блэйд»

Издание GQ взяло интервью у знаменитого актёра Махершалы Али («Зелёная книга»), Он сообщил, что больше не имеет отношения к перезапуску фильма «Блэйд» от Marvel.

По словам артиста, он готов двигаться дальше и не отвечать на бесконечные вопросы о состоянии картины про охотника на вампира. Али также отметил, что у Marvel были все средства, чтобы снять фильм, и при должном упорстве он мог выйти в прокат.

Я долго был ограничен контрактом с Marvel. У студии есть миллиарды долларов, если бы они хотели снять этот фильм, мы бы его сняли. Чувствую, что готов двигаться дальше и не отвечать на вопросы о «Блейде». Все вопросы — к Marvel.

Перезапуск «Блэйда» анонсировали ещё в 2019 году. Сценарий картины дважды переписывался, а режиссёры уходили из проекта. С тех пор лента несколько раз переносилась — и судьба фильма осталась в подвешенном состоянии. Ранее глава студии Marvel Кевин Файги рассказывал, что считает себя неудачником из-за того, что ленту не удалось снять.