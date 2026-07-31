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FaZe Clan прошла в полуфинал BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

FaZe Clan прошла в полуфинал BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2
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FaZe Clan победила The MongolZ в четвертьфинале BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 16:12 на Nuke, 7:13 на Mirage и 13:8 на Ancient.

CS 2. BLAST Bounty Summer 2026 . 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
The MongolZ
Окончен
1 : 2
FaZe Clan

На стартовой Nuke FaZe уступала 2:10, но забрала 14 раундов подряд и закрыла карту в овертайме. После поражения на Mirage команда уверенно провела решающую Ancient (13:8). Лучшим игроком серии стал Ясон JBOEN Бо Нильсен с K/D 56-41 и рейтингом 1,16. У The MongolZ выделился Усухбаяр 910 Банзрагч (52-45, рейтинг 1,20).

The MongolZ покидает турнир на пятом-восьмом местах. В полуфинале FaZe сыграет с победителем пары paiN Gaming — Astralis. LAN-стадия BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 30 июля по 2 августа на Мальте.

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