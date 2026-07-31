15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Релизный трейлер Marvel Tokon: Fighting Souls — файтинг выйдет 6 августа

Релизный трейлер Marvel Tokon: Fighting Souls — файтинг выйдет 6 августа
Комментарии

Студия Arc System Works представила релизный трейлер игры Marvel Tokon: Fighting Souls. Файтинг по комиксам Marvel выйдет 6 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Tokon: Fighting Souls. Права на видео принадлежат Arc System Works.

В игре будут сражения 4x4, а во время каждого боя между персонажами можно переключаться. На старте в Marvel Tokon будут доступны 20 играбельных героев, среди которых есть Человек-паук, Призрачный гонщик, Доктор Дум и Карнаж. Проект расскажет о том, как герои и злодеи столкнуться с Чемпионом Вселенной, который грозится уничтожить Землю.

Marvel Tokon выйдет на ПК и PlayStation 5. Разработчиками проекта выступила студия Arc System Works — ранее она выпустила другой знаменитый файтинг Guilty Gear.

О другой предстоящей видеоигре:
13 лет ожидания подходят к концу: всё про GTA 6
13 лет ожидания подходят к концу: всё про GTA 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android