EA поделилась деталями режима Карьеры в EA Sports FC 27

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 27. В свежем видео авторы рассказали о главных нововведениях режима карьеры.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA.

В FC 27 полностью переработали систему трансферов. Отныне покупка и заключение контракта с игроком происходят в отдельном меню, где можно добавить различные пункты: от бонусов за голы до отступных и снижения зарплаты за вылет с турнира. Сами футболисты гораздо реалистичнее подбирают себе зарплату и грамотнее переходят в клубы со схожим стилем игры, а их стоимость переработали под реальную ситуацию на рынке.

У игроков в карьере появится динамический общий рейтинг. Это значит, что футболисты не всегда будут выступать на одинаковом уровне: один матч сыграют чуть лучше, другой — чуть хуже. Показатели спортсмена зависят от его возраста, формы, морали и других показателей. У юных футболистов разброс в качестве игры будет выше, чем у их опытных коллег на поле.

В FC 27 переработали пиковую форму футболистов. Теперь игроки в основном будут развиваться постепенно, а не резкими скачками с приходом на свою вершину в раннем возрасте. Вундеркинды в духе Мбаппе и Беллингема всё ещё будут появляться в академии, однако подобных игроков станет на порядок меньше.

В новинку добавят кастомизацию «Тренера Live», где можно будет настроить собственные испытания в Карьере в духе победы «Тоттенхэма» в АПЛ и Лиге Чемпионов в одном сезоне. Своими челленджами можно будет делиться с другими игроками — избранные задания будут появляться в специальном меню.

В FC 27 доработали Реалистичный геймплей. В этом режиме виртуальный футбол ещё больше будет похож на настоящий: игроки начнут поскальзываться во время резких разворотов, совершать больше ошибок и сильно уставать. Подобные детали можно будет детально кастомизировать в настройках.

В игру добавят 25 новых неожиданных ситуаций и полноценные пресс-конференции с выборами реплик в духе FIFA 06. В карьере за игрока добавят больше историй СМИ о соперничестве главного героя с игроками команды соперника. Вместе с этим в футсим добавят новые задания, выполняя которые можно улучшить характеристики футболиста.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.