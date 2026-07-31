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BC.Game с s1mple стартовала с трёх побед на Elisa Esports BreakOut Series 1 по CS 2

BC.Game с s1mple стартовала с трёх побед на Elisa Esports BreakOut Series 1 по CS 2
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Команда BC.Game с Александром s1mple Костылевым начала тир-3 турнир Elisa Esports BreakOut Series 1 с трёх побед подряд. Все матчи проходили в формате best-of-1.

  • 13:5 против ROUNDS;
  • 13:9 против HAVU;
  • 13:4 против Trainwrecks.

Лучшим игроком команды по итогам трёх карт стал Денис electroNic Шарипов — рейтинг 1,54, K/D 52-29 и 95,7 ADR. На двух из трёх карт россиянин показал рейтинг выше 1,50. s1mple завершил день с общим рейтингом 1,20 и K/D 45-29, его лучшей картой стала стартовая Cache — 19 фрагов при девяти смертях (рейтинг 1,65).

Elisa Esports BreakOut Series 1 проходит с 30 июля по 1 августа в Финляндии. Команды сражаются за призовой фонд в размере $ 17 тыс.

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