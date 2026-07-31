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Самара Уивинг сыграет Эмму Фрост из Людей Икс в киновселенной Marvel

Самара Уивинг сыграет Эмму Фрост из Людей Икс в киновселенной Marvel
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Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава предстоящего перезапуска фильма «Люди Икс». По данным СМИ, в картине сыграет звезда дилогии хорроров «Я иду искать» Самара Уивинг.

Актриса воплотит на экране Эмму Фрост — знаменитого мутанта-телепата из комиксов. Ранее этот персонаж появлялся в фильме «Люди Икс: Первый класс», где её сыграла Дженьюэри Джонс. При этом официально студия Marvel пока не раскрывала список актёров, которые будут играть Людей Икс в будущих фильмах франшизы.

Ленту про команду Люди Икс снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу.

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