«Пожалуйста, сделайте её легче». Гильермо дель Торо — о рогалике Dead Cells

Издание IGN взяло интервью у знаменитого режиссёра Гильермо дель Торо («Франкенштейн»). Он рассказал о видеоигре, прохождение которой стало для него серьёзным испытанием.

По словам постановщика, его очень заинтересовал знаменитый рогалик Dead Cells. При этом ему сложно проходить игру из-за особенности жанра — каждый раз её приходится начинать заново, пусть и прокачиваясь. Гильермо дель Торо попросил разработчиков сделать более лёгкую версию для «пожилых игроков» и выслать её лично режиссёру.

Dead Cells меня очень заинтересовала, но я ненавижу возрождения. Вы проходите 35 уровней, а затем начинаете заново. Да, вы становитесь быстрее, но пожалуйста, сделайте версию без возрождений для пожилых игроков. Вы можете связаться со мной и отправить мне такую версию. Пожалуйста, умоляю вас. Потому что мне нравится этот мир, отличный дизайн.

Dead Cells вышла в августе 2018 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Проект представляет собой экшен-платформу в жанре roguelike, где игроку нужно исследовать постоянно меняющийся остров в роли живого сгустка слизи. Игру высоко оценили как критики, так и геймеры: на агрегаторе Metacritic она получила 89 баллов из 100 от обозревателей и 8,3 балла из 10 от пользователей.