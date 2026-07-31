Dota 2 перестала запускаться на macOS после выхода Компендиума к The International 2026

После выхода обновления 7.41e с Компендиумом к The International 2026 пользователи macOS столкнулись с невозможностью запустить Dota 2. Проблема носит массовый характер и затрагивает различные модели Mac.

По описанию игроков, после нажатия кнопки «Играть» начинается синхронизация файлов, появляется стартовый экран, но через несколько секунд клиент закрывается и возвращает пользователя в библиотеку Steam. Повторные попытки запуска не помогают.

Аналогичный сбой уже происходил год назад — после выхода Компендиума к The International 2025 клиент на macOS также закрывался при открытии вкладок фэнтези-лиги и прогнозов.