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Призовой фонд The International 2026 превысил $ 2 млн за 20 часов после выхода Компендиума

Призовой фонд The International 2026 превысил $ 2 млн за 20 часов после выхода Компендиума
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Призовой фонд The International 2026 по Dota 2 за 20 часов после выхода Компендиума увеличился на $ 400 тыс. и превысил отметку в $ 2 млн. Базовый призовой фонд турнира составлял $ 1,6 млн.

Рост обеспечили продажи наборов поддержки команд и талантов — 30% от каждой покупки направляется в призовой фонд, ещё 50% получают команды и таланты напрямую. Таким образом, за это время игроки потратили на наборы более $ 1,3 млн. Наборы доступны для всех 16 команд-участниц и более 100 талантов студии.

Призовой фонд продолжит расти до завершения продаж. The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. Действующий чемпион — Team Falcons.

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