Фильм «Человек-паук: Новый день» выйдет в кинотеатрах России 20 августа

31 июля состоялась премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — следующего блокбастера студии Marvel. Лента добралась до мировых кинотеатров, однако не вышла в России из-за ухода компании Disney с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры опубликовали дату релиза фильма в стране. Картину про Паучка можно будет посмотреть в России с 20 августа — спустя две недели после запуска в странах СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 22-го числа.

Возможно, недельная задержка по сравнению с другими голливудскими релизами связана с просьбой АВК отложить премьеру «Человека-паука» из-за релиза сказки «Последний богатырь. Колобок». Лента выйдет в России 6 августа и на две недели останется главным кинорелизом в стране.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. К главным ролям вернулись Том Холланд и Зендея, в фильме также появились Халк (Марк Руффало), Каратель (Джон Бернтал) и таинственный персонаж актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».