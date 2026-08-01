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Хоррор «СОУЛМ8ЙТ» по вселенной «М3ГАН» вышел в онлайне

Хоррор «СОУЛМ8ЙТ» по вселенной «М3ГАН» вышел в онлайне
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1 августа состоялась цифровая премьера фильма ужасов «СОУЛМ8ЙТ». Лента уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.

Проект выступает спин-оффом знаменитого хоррора «М3ГАН» про куклу-убийцу. Лента рассказывает о скорбящем инженере, который потерял свою жену и теперь начинает тестировать девушку-андроида. Герой решает перепрограммировать ИИ-компаньона под себя, но робот начинает сеять хаос вокруг.

Главные роли сыграли Лили Салливан («Рейк»), Дэвид Рисдаль («Оппенгеймер»), Клаудия Думит («Пацаны») и другие актёры. Режиссёром выступила Кейт Долан — автор фильмов «Проклятие. Ночь страха» и «Маленькая кукла».

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