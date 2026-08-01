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Фильм «Человек-паук: Новый день» слили в Сеть — в день премьеры

Фильм «Человек-паук: Новый день» слили в Сеть — в день премьеры
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Издание Variety сообщило, что фильм «Человек-паук: Новый день» слили в Сеть. Это произошло утром 31 июля — в день выхода картины в мировом прокате.

Ленту в высоком качестве опубликовал пользователь соцсети Х под ником Fredrick Bryan. После этого видео распространили и другие профили. Количество просмотров оригинальной публикации достигло 5,9 млн просмотров и более 140 тыс. лайков. В этот же день копию удалили из соцсети.

Примечательно, что похожая ситуация произошла с другой громкой премьерой лета — фильмом «Одиссея» Кристофера Нолана. Картину также слили в соцсеть Х, после чего она набрала 2,1 млн просмотров и была удалена.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появляются Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

О другом популярном фильме:
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