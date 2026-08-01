Расписание третьего игрового дня плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2
Сегодня, 1 августа, продолжается плей-офф турнира BLAST Bounty Summer 2026 по шутеру Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт два матча четвертьфинала, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие покинут турнир на 3-4-м месте.
Расписание BLAST Bounty Summer 2026 на субботу, 1 августа:
- 13:30. Team Spirit (Россия) — FaZe Clan (Европа);
- 16:30. MOUZ (Европа) — Astralis (Дания).
BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 21 июля по 2 августа на Мальте. 32 команды сражаются за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 740 тыс. Гранд-финал пройдёт 2 августа.
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