15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание третьего игрового дня плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

Расписание третьего игрового дня плей-офф BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2
Комментарии

Сегодня, 1 августа, продолжается плей-офф турнира BLAST Bounty Summer 2026 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча четвертьфинала, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие покинут турнир на 3-4-м месте.

Расписание BLAST Bounty Summer 2026 на субботу, 1 августа:

  • 13:30. Team Spirit (Россия) — FaZe Clan (Европа);
  • 16:30. MOUZ (Европа) — Astralis (Дания).

BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 21 июля по 2 августа на Мальте. 32 команды сражаются за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 740 тыс. Гранд-финал пройдёт 2 августа.

Материалы по теме
BC.Game с s1mple стартовала с трёх побед на Elisa Esports BreakOut Series 1 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android