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1w Team подписала бывший состав TDK по CS 2

1w Team подписала бывший состав TDK по CS 2
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Организация 1w Team объявила о подписании состава по Counter-Strike 2. Клуб представит коллектив, ранее выступавший под тегом TDK.

В состав вошли:

  • Владислав nafany Горшков;
  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Артём ArtFr0st Харитонов;
  • Пётр fame Болышев;
  • Андрей BELCHONOKK Ясинский;
  • Константин Groove Пикинер (тренер).

До подписания ростер занимал 49-е место в рейтинге VRS и 55-е в топе HLTV. Дебют под тегом 1w Team состоится в начале августа в рамках плей-офф NODWIN Clutch Series #10. На CIS LAN Championship 6 в Москве команда заняла 3-4-е место, уступив WW Team в полуфинале (0:2). Ранее команда также выиграла на ESL Challenger League Season 51 и квалифицировалась в основной чемпионат.

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