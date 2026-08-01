1w Team подписала бывший состав TDK по CS 2

Организация 1w Team объявила о подписании состава по Counter-Strike 2. Клуб представит коллектив, ранее выступавший под тегом TDK.

В состав вошли:

Владислав nafany Горшков;

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Артём ArtFr0st Харитонов;

Пётр fame Болышев;

Андрей BELCHONOKK Ясинский;

Константин Groove Пикинер (тренер).

До подписания ростер занимал 49-е место в рейтинге VRS и 55-е в топе HLTV. Дебют под тегом 1w Team состоится в начале августа в рамках плей-офф NODWIN Clutch Series #10. На CIS LAN Championship 6 в Москве команда заняла 3-4-е место, уступив WW Team в полуфинале (0:2). Ранее команда также выиграла на ESL Challenger League Season 51 и квалифицировалась в основной чемпионат.