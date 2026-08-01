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В Москве завершился чемпионат России по киберспорту — все детали и чемпионы

В Москве завершился чемпионат России по киберспорту — все детали и чемпионы
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На московской VK Play Arena прошёл финальный этап Чемпионата России Сбера 2026 по киберспорту. Участники разыграли призовой фонд в размере 5 млн рублей.

Соревнования прошли в семи разных дисциплинах, включая популярные Dota 2 и Counter-Strike 2. Кроме того, в рамках ивента состоялся турнир по Tanks Blitz с отдельным призовым фондом 2 млн рублей.

Чемпионы России по киберспорту 2026:

  • Dota 2: команда MEGA;
  • Counter-Strike 2: команда Omemo team;
  • Tekken 8: Сергей Strog Платов;
  • StarCraft II: Яков YoungYakov Моисеенко;
  • Тетрис: Арсений nek0_ Бескровных;
  • Storm Chess: Владимир Васильев;
  • Квадросим: Платон Черемных.

Удачнее всего на турнире выступили представители столицы. Сборная, сформированная ФКС Москвы, выиграла турнир по «Квадросиму», а также прошла в финал в ещё двух дисциплинах.

В финальный день Чемпионата России Сбера 2026 двери VK Play Арены были для всех желающих.

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