В Москве завершился чемпионат России по киберспорту — все детали и чемпионы

На московской VK Play Arena прошёл финальный этап Чемпионата России Сбера 2026 по киберспорту. Участники разыграли призовой фонд в размере 5 млн рублей.
Соревнования прошли в семи разных дисциплинах, включая популярные Dota 2 и Counter-Strike 2. Кроме того, в рамках ивента состоялся турнир по Tanks Blitz с отдельным призовым фондом 2 млн рублей.
Чемпионы России по киберспорту 2026:
- Dota 2: команда MEGA;
- Counter-Strike 2: команда Omemo team;
- Tekken 8: Сергей Strog Платов;
- StarCraft II: Яков YoungYakov Моисеенко;
- Тетрис: Арсений nek0_ Бескровных;
- Storm Chess: Владимир Васильев;
- Квадросим: Платон Черемных.
Удачнее всего на турнире выступили представители столицы. Сборная, сформированная ФКС Москвы, выиграла турнир по «Квадросиму», а также прошла в финал в ещё двух дисциплинах.
В финальный день Чемпионата России Сбера 2026 двери VK Play Арены были для всех желающих.