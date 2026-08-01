В Москве завершился чемпионат России по киберспорту — все детали и чемпионы

На московской VK Play Arena прошёл финальный этап Чемпионата России Сбера 2026 по киберспорту. Участники разыграли призовой фонд в размере 5 млн рублей.

Соревнования прошли в семи разных дисциплинах, включая популярные Dota 2 и Counter-Strike 2. Кроме того, в рамках ивента состоялся турнир по Tanks Blitz с отдельным призовым фондом 2 млн рублей.

Чемпионы России по киберспорту 2026:

Dota 2: команда MEGA;

Counter-Strike 2: команда Omemo team;

Tekken 8: Сергей Strog Платов;

StarCraft II: Яков YoungYakov Моисеенко;

Тетрис: Арсений nek0_ Бескровных;

Storm Chess: Владимир Васильев;

Квадросим: Платон Черемных.

Удачнее всего на турнире выступили представители столицы. Сборная, сформированная ФКС Москвы, выиграла турнир по «Квадросиму», а также прошла в финал в ещё двух дисциплинах.

В финальный день Чемпионата России Сбера 2026 двери VK Play Арены были для всех желающих.