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По роману «Безнадёга» Стивена Кинга снимут фильм — продюсером стал Сэм Рэйми

По роману «Безнадёга» Стивена Кинга снимут фильм — продюсером стал Сэм Рэйми
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия Searchlight начала разработку фильма по роману «Безнадёга» Стивена Кинга. Дата выхода картины пока неизвестна.

Оригинальное произведение рассказывает о небольшом городке в Неваде. Туда попадают несколько путешественников, которых преследует полицейский-садист, одержимый неизвестным злом. По роману уже выходила одноимённая адаптация в 2006 году. Тогда главную роль сыграл звезда «Хеллбоя» Рон Перлман.

Режиссёрами проекта могут стать Зак Липовски и Адам Б. Стейн — авторы знаменитого хоррора «Пункт назначения: Узы крови». Сейчас постановщики ведут переговоры со студией. Одним из продюсеров экранизации выступит Сэм Рэйми, известный по трилогиям «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук».

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