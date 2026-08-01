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Профессиональная киберспортивная лига анонсировала два новых турнира по Counter-Strike 2

Профессиональная киберспортивная лига анонсировала два новых турнира по Counter-Strike 2
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Профессиональная киберспортивная лига объявила о проведении двух турниров по Counter-Strike 2 с призовым фондом по 2 млн рублей каждый. Один пройдёт в августе, а второй — в сентябре.

  • «Открытый кубок. Киберспортивная премьер-лига» (Premier Cyber League: Open) — турнир на четыре команды, которые определятся в результате открытых отборочных. Финал пройдёт с 26 по 30 августа;
  • «Киберспортивная премьер-лига. Сезон 1» (Premier Cyber League: Season 1) — турнир по приглашениям, участие примут 16 коллективов. Плей-офф намечен на 24-27 сентября.

Отмечается, что для ПКЛ это лишь начало осенне-зимней серии масштабных турниров. В ближайшем будущем планируется провести более масштабные турниры с международным статусом.

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