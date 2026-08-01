Средний онлайн CS 2 падает пятый месяц подряд — июль стал худшим с осени 2024 года

Средний одновременный онлайн Counter-Strike 2 в июле 2026 года составил около 853 тыс. игроков. По данным SteamCharts, это минимальный показатель с ноября 2024 года.

Падение аудитории продолжается пятый месяц подряд. В марте средний онлайн превышал 1,07 млн, в апреле опустился до 975 тыс., в мае — до 933 тыс., в июне — до 917 тыс. За пять месяцев шутер потерял более 220 тыс. среднесуточных игроков, что составляет около 20% от мартовского значения.

Фото: SteamCharts

Крупное обновление начала июля со стартом пятого сезона Premier, двумя новыми коллекциями скинов и пятью картами от сообщества не переломило тренд. Пиковый онлайн при этом остаётся высоким — в июле одновременно в игру заходили более 1,42 млн человек. Counter-Strike 2 по-прежнему удерживает лидерство среди самых популярных проектов в Steam.