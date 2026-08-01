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Фильм «Барби» может не получить сиквел — Warner Bros. пытается договориться с актёрами

Фильм «Барби» может не получить сиквел — Warner Bros. пытается договориться с актёрами
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Издание The New York Times раскрыло подробности насчёт производства фильма «Барби 2». По данным СМИ, сейчас кинокомпания Warner Bros. пытается договориться с актёрами и авторами насчёт продолжения нашумевшей картины.

Журналисты отметили, что режиссёр первой части Грета Гервиг готова снять продолжение при условии, если исполнители главных ролей Марго Робби и Райан Гослинг вновь сыграют своих персонажей. В Warner Bros. прокомментировали информацию, заявив, что сделали ряд крупных предложений для артистов, но пока не достигли соглашений.

В The New York Times также добавили, что глава кинокомпании Дэвид Заслав назвал потенциальный гонорар актёров «слишком щедрым», потому пока не дал добро на производство сиквела. Если полноценную работу над продолжением не запустят до декабря 2026 года, то права на фильм «Барби» могут вернуться к компании Mattel.

Фильм «Барби» вышел в 2023 году. Картина рассказывает о Барби, которая живёт в идеальном Барбиленде, но в один момент попадает в реальный мир, полный опасностей и неопределённости. Лента стала успешной в прокате, собрав свыше $ 1,4 млрд при бюджете в $ 100 млн.

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