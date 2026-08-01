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Кого играет Сэди Синк в фильме «Человек-паук: Новый день»

Кого играет Сэди Синк в фильме «Человек-паук: Новый день»
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Главной загадкой фильма «Человек-паук: Новый день» до его выхода была роль актрисы Сэди Синк — ей приписывали Мэри Джейн, Гвен Стейси, Спайдергёрл, Джин Грей и множества других персонажей, но во время рекламной кампании студия старательно избегала этого вопроса, предпочитая оставить роль актрисы тайной.

Мы уже посмотрели фильмы и готовы подтвердить, кого же играет Сэди Синк, — дальше будут спойлеры.

Сэди Синк в фильме «Человек-паук: Новый день»

Сэди Синк в фильме «Человек-паук: Новый день»

Фото: Marvel Studios

Сэди Синк играет Джин Грей — мутанта из «Людей Икс», которая выступает одним из злодеев фильма «Человек-паук: Новый день». Девушка очевидно появится в грядущих фильмах киновселенной Marvel, а её дебют случился тут.

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