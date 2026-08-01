Team Spirit вышла в финал BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

Team Spirit победила FaZe Clan в полуфинале BLAST Bounty Summer 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 13:6 на Dust2, 9:13 на Cache и 13:11 на Anubis.
На решающей Anubis FaZe вела 7:5 по итогам первой половины, однако Spirit забрала 8 раундов из 12 на второй стороне и закрыла карту 13:11. Лучшим игроком серии стал Дмитрий sh1ro Соколов с K/D 49-31 и рейтингом 1,24. У Данилы donk Крышковца серия сложилась непривычно — 39-47 и рейтинг 0,94. У FaZe лучшую статистику показал Рассел Twistzz Ван Далкен (43-45, рейтинг 1,10).
В финале Team Spirit сыграет с победителем второго полуфинала. FaZe покидает турнир на 3-4-м месте. LAN-стадия BLAST Bounty Summer 2026 проходит с 30 июля по 2 августа на Мальте.