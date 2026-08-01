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Сериал Сто лет одиночества, 2 сезон, Нетфликс (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Сто лет одиночества» по роману Маркеса
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5 августа состоится премьера второго сезона сериала «Сто лет одиночества». Шоу представляет собой адаптацию одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса. Проект рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.

Во второй сезон войдут восемь серий — семь из них выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 26 августа. Финальная серия выйдет в формате полнометражного фильма и завершит сюжет сериала.

Расписание выхода второго сезона сериала «Сто лет одиночества»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 августа
2-я серия5 августа
3-я серия5 августа
4-я серия5 августа
5-я серия5 августа
6-я серия5 августа
7-я серия5 августа
8-я серия26 августа
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