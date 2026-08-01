Расписание выхода второго сезона сериала «Сто лет одиночества» по роману Маркеса

5 августа состоится премьера второго сезона сериала «Сто лет одиночества». Шоу представляет собой адаптацию одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса. Проект рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.
Во второй сезон войдут восемь серий — семь из них выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Премьера заключительного эпизода состоится 26 августа. Финальная серия выйдет в формате полнометражного фильма и завершит сюжет сериала.
Расписание выхода второго сезона сериала «Сто лет одиночества»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 августа
|2-я серия
|5 августа
|3-я серия
|5 августа
|4-я серия
|5 августа
|5-я серия
|5 августа
|6-я серия
|5 августа
|7-я серия
|5 августа
|8-я серия
|26 августа