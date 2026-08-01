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Сериал Футурама, 14 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»
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3 августа состоится премьера 14-го сезона знаменитого мультсериала. В продолжении мир будущего станет ещё безумнее, а главные герои столкнутся не только с комическими пиратами, но и с давней возлюбленной доктора Зойдберга. Одним из авторов предстоящих эпизодов выступает Мэтт Грейнинг — создатель культового анимационного шоу «Симпсоны».

В 14-й сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Hulu. Премьера заключительной серии состоится 28 сентября.

Расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 августа
2-я серия3 августа
3-я серия10 августа
4-я серия17 августа
5-я серия24 августа
6-я серия31 августа
7-я серия7 сентября
8-я серия14 сентября
9-я серия21 сентября
10-я серия28 сентября
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