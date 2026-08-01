Расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»
3 августа состоится премьера 14-го сезона знаменитого мультсериала. В продолжении мир будущего станет ещё безумнее, а главные герои столкнутся не только с комическими пиратами, но и с давней возлюбленной доктора Зойдберга. Одним из авторов предстоящих эпизодов выступает Мэтт Грейнинг — создатель культового анимационного шоу «Симпсоны».
В 14-й сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Hulu. Премьера заключительной серии состоится 28 сентября.
Расписание выхода 14-го сезона мультсериала «Футурама»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 августа
|2-я серия
|3 августа
|3-я серия
|10 августа
|4-я серия
|17 августа
|5-я серия
|24 августа
|6-я серия
|31 августа
|7-я серия
|7 сентября
|8-я серия
|14 сентября
|9-я серия
|21 сентября
|10-я серия
|28 сентября
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