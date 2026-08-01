Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана достигли $ 800 млн — фильм окупился

«Одиссея» Кристофера Нолана продолжает достигать новых успехов в прокате. Общие сборы ленты по всему миру превысили $ 800 млн.

Учитывая бюджет картины в $ 250 млн, она уже окупилась и начала приносить прибыль авторам. Сейчас «Одиссея» занимает четвёртое место среди самых кассовых фильмов 2026 года, уступая картинам «История игрушек 5» ($ 1,022 млрд), «Майкл» ($ 1,012 млрд) и «Супер Марио: Галактическое кино» ($ 1,011 млрд).

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Фильм рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.