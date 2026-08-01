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Саша Барон Коэн сыграет в «Призрачном гонщике» с Райаном Гослингом — инсайдер

Саша Барон Коэн сыграет в «Призрачном гонщике» с Райаном Гослингом — инсайдер
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Знаменитый инсайдер Джефф Снайдер поделился подробностями насчёт предстоящего фильма «Призрачный гонщик» По его данным, к проекту присоединился знаменитый актёр Саша Барон Коэн («Борат»).

Согласно информации инсайдера, артист вновь воплотит на экране Мефисто — знаменитого персонажа из комиксов Marvel. Ранее антагонист в исполнении Саши Барона Коэна появлялся в сериале «Железное сердце». При этом Снайдер утверждает, что в предстоящей картине он не будет главным злодеем. Студия Marvel пока официально не подтверждала новость инсайдера.

Фильм «Призрачный гонщик» выйдет в мировом прокате в 2028 году. Главную роль исполнит Райан Гослинг («Барби»). Режиссёром выступит Шон Леви, известный по фильмам «Дэдпул и Росомаха» и «Ночь в музее».

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