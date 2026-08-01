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Российская Team Spirit выиграла турнир по MLBB на Кубке мира по киберспорту в Париже

Российская Team Spirit выиграла турнир по MLBB на Кубке мира по киберспорту в Париже
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Российский состав Team Spirit стал чемпионом Mid-Season Cup 2026 — второго по значимости турнира по MLBB с призовым фондом $ 3 млн. «Драконы» выиграли главный приз в размере $ 1 млн.

В финале Team Spirit переиграла Yangon Galacticos из Мьянмы со счётом 4:3. При счёте 3:1 «спириты» уступили две карты подряд, но смогли уверенно показать свои сильные стороны и довели серию до победы.

Это первый случай в истории, когда крупный турнир по Mobile Legends: Bang Bang выигрывает команда не из «большой тройки» — Филиппин, Индонезии или Малайзии. Чаще всего коллективы из других регионов не могут попасть даже в топ-3.

Mid-Season Cup 2026 прошёл в рамках Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup 2026) в Париже. Ранее российская PARIVISION выиграла соревнования по Dota 2.

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