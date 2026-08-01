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BC.Game с s1mple и electroNic выиграла первый LAN-турнир по CS 2 с 2022 года

BC.Game с s1mple и electroNic выиграла первый LAN-турнир по CS 2 с 2022 года
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BC.Game победила ENCE в финале Elisa Esports BreakOut Series 1 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:11 на Mirage и 16:13 на Nuke. За победу команда получила $ 8,5 тыс.

На Mirage BC.Game уступала 5:7 после первой половины, но забрала восемь раундов на второй стороне. На Nuke матч ушёл в овертайм (12:12), где команда выиграла четыре раунда из пяти. Лучшими игроками серии стали монгольские игроки — Аюш mzinho Батболд (42-29, рейтинг 1,39) и Азбаяр Senzu Мунхболд (44-32, рейтинг 1,33). Александр s1mple Костылев завершил финал с K/D 38-31, Денис electroNic Шарипов — 29-41.

Для s1mple и electroNic это первая победа на LAN с 2022 года — со времён BLAST Premier: Spring Finals в составе NAVI. Для electroNic это также первый трофей в составе BC.Game. Elisa Esports BreakOut Series 1 прошёл с 31 июля по 1 августа в Финляндии с призовым фондом $ 17 тыс.

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