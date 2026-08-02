Умер актёр Винсент Пасторе, звезда сериала «Сопрано»

Вечером 1 августа стало известно о смерти американского актёра Винсента Пасторе. Знаменитый артист был найден мёртвым у себя дома в Нью-Йорке. Мужчине было 80 лет.

Винсент Пасторе начал свою карьеру в кино с 1988 года, когда его позвали исполнить эпизодическую роль в культовом фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе. После этого мужчина всё чаще снимался в небольших амплуа в голливудских картинах, включая «Путь Карлито» с Аль Пачино и «Дневник баскетболиста» с Леонардо Ди Каприо.

Главной работой Винсента Пасторе стала роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано». Актёр исполнил одну из ведущих ролей в культовом сериале от HBO в течение двух сезонов, после чего несколько раз возвращался к своему амплуа в качестве приглашённого актёра. Последней работой Пасторе стала драма «Wu-Tang: Американская сага», вышедшая в 2019 году.