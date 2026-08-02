«Я до сих пор плачу». Вин Дизель — о сценарии фильма «Форсаж 11»

Звезда серии «Форсаж» Вин Дизель рассказал, что уже ознакомился со сценарием финальной части франшизы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам актёра, сюжет предстоящей картины довёл его до слёз. Он назвал сценарий к «Форсажу 11» лучшим из всех, которые он читал за последние 10-летия. Дизель также намекнул, что события заключительной картины серии будут тесно связаны с самой первой частью 2001 года.

Вы даже не представляете. Когда наступит 17 марта 2028 года, будете благодарить бога за то, что увидели первую часть в кинотеатре этим летом. Я только что прочитал сценарий Майка Лессли к фильму «Форсаж навсегда». Это лучший сценарий, который я читал за последние 10-летия. До сих пор плачу.

Премьера «Форсажа 11» состоится 17 марта 2028 года. Картина получила название Fast Forever («Форсаж навсегда»). Сценаристом ленты выступил автор сюжета «Иллюзии обмана 3» Майкл Лессли.