Вышел сериал «Алиса в Стране чудес. Безумные приключения»

2 августа состоялась премьера сериала «Алиса в Стране чудес. Безумные приключения». Все шесть эпизодов уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «КИОН».

Видео доступно в VK-группе КИОН. Права на видео принадлежат «КИОН».

Проект представляет собой расширенную версию фильма «Алиса в стране чудес» 2025 года. Сюжет рассказывает о 15-летней школьнице Алисе, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути.

В сериале представлены сцены, которые не вошли в оригинальную ленту. Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»). Главные роли сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры.