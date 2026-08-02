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«Свежий взгляд на супергероя». Хидео Кодзима — о ленте «Человек-паук: Новый день»

«Свежий взгляд на супергероя». Хидео Кодзима — о ленте «Человек-паук: Новый день»
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Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился мнением насчёт фильма «Человек-паук: Новый день». Впечатления от просмотра супергеройской ленты он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Геймдизайнер заявил, что ему понравился картина. Он отметил, что фильм концентрируется на внутреннем конфликте Питера Паркера, который остался совсем один — из-за этого ленту можно воспринимать как продолжение прошлых частей и как начало новой серии. Кодзима назвал проект свежей историей о супергерое в рамках длительной франшизы.

Посмотрел ленту «Человек-паук: Новый день». Одинокий герой. Одинокий Человек-паук. Одинокий Питер Паркер. Это ощущалось свежо, и мне очень понравилось. До сих пор фильмы о Человеке-пауке обычно делились на самодостаточные трилогии. С каждой новой итерацией менялись актёрский состав и творческая команда, что позволяло франшизе переосмысливать себя для новой эпохи. Однако на этот раз, хотя актёрский состав и сюжет продолжают предыдущий фильм, всё было сброшено на ноль. Его можно воспринимать и как начало новой серии, и как прямое продолжение предыдущей. Очень хитрая структура. Искренняя и душевная режиссура становится всё более труднодостижимой. Именно поэтому фильм подвергает испытанию франшизу — он не может позволить себе провал.

«Человек-паук: Новый день» вышел в мировом прокате 31 июля. Лента рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В картине также появляются Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

Весь сюжет нового фильма про Человека-паука:
Пересказ фильма «Человек-паук: Новый день»: весь сюжет, концовка, сцена после титров
Пересказ фильма «Человек-паук: Новый день»: весь сюжет, концовка, сцена после титров
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