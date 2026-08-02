Автор сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» раскрыл детали второго сезона

Издание Variety взяло интервью у автора сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Андреса Мускетти. Он раскрыл детали сюжета второго сезона проекта.

Действие будущих эпизодов развернётся в 1935 году — за 27 лет до событий первого сезона. Сериал сосредоточится на одном из эпизодов оригинального романа Стивена Кинга, связанного с резнёй банды Брэдли. По сюжету группа преступников скрывается от правоохранителей в Дерри, сея хаос по всему городу. Мускетти отметил, что у детей во втором сезоне попросту не будет комфортной жизни, что даст возможность клоуну Пеннивайзу устраивать новые зверства — сериал станет ещё мрачнее.

Во втором сезоне Дерри — это почти кладбище. Потому что люди истощены, бедны, безработные, бездомные и очень усталые. У детей нет такой комфортной жизни, которая была в первом сезоне. Они находятся в совершенно другой ситуации. Некоторые из них — сироты или беглецы, поэтому обстановка довольно мрачная. Но всегда есть проблеск надежды, который всегда горит, именно он поддерживает нашу новую группу главных героев. И, конечно же, будут присутствовать ужасные социальные и культурные явления той эпохи. Мы не собираемся их обходить стороной. Они самое сердце нашей истории.

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» вышел осенью 2025 года и был тепло принят как критиками, так и зрителями: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 80% свежести от обозревателей и 82% от пользователей. Дата выхода продолжения пока неизвестна.