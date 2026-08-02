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«Может служить обществу, а не мстить»: Джон Бернтал — о будущем Карателя

«Может служить обществу, а не мстить»: Джон Бернтал — о будущем Карателя
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Знаменитый актёр Джон Бернтал («Одиссея») поделился своим мнением насчёт развития истории Карателя — антигероя, которого он играет в киновселенной Marvel. Он рассказал, каким бы он хотел видеть своего персонажа в будущих проектах.

По словам артиста, ему очень хочется увидеть, как Фрэнк Кастл служит обществу. По мнению Бернтала, тогда персонаж сможет почтить память утраченной семьи, не находясь постоянно на пути мести.

Хочу увидеть, как Фрэнк может служить обществу. Тогда Фрэнк сможет почтить людей, которых он потерял, а не просто мстить за них.

Каратель в исполнении Бернтала продолжает всё чаще появляться в новых проектах киновселенной Marvel. Антигерой вернулся в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», а после получил отдельный спецэпизод под названием «Каратель: Последнее убийство». Сейчас его можно увидеть в фильме «Человек-паук: Новый день», премьера которого состоялась 31 июля.

Сюжет нового фильма про Человека-паука:
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