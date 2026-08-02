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«Одиссею» Кристофера Нолана озвучили российские актёры дубляжа

«Одиссею» Кристофера Нолана озвучили российские актёры дубляжа
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30 июля в России состоялась неофициальная премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Картину демонстрируют в рамках предсеансового обслуживания в русском дубляже.

Озвучку для стран СНГ сделала студия «ПроДубляж» — голоса персонажам подарили знаменитые российские актёры дубляжа. Так, главного героя Одиссея озвучил Данил Щебланов (голос Райана Гослинга из фильма «Ла-Ла Ленд»). Царица Пенелопа в русском дубляже говорит голосом Ирины Киреевой, которая не раз озвучивала Энн Хэтуэй, в том числе в фильме «Моя девушка — монстр».

Русский голос Менелаю подарил Сергей Чихачёв, известный по озвучке Джоша Бролина в дилогии «Убийца». Анитоная, которого в фильме сыграл Роберт Паттинсон, озвучил Глеб Глушенков — его голосом в русском дубляже говорит Эндрю Гарфилд в знаменитом мюзикле «Тик-так… БУМ!»

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Каким получился фильм «Одиссея»:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
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