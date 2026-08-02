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«История игрушек 5» стала самым кассовым мультфильмом серии

«История игрушек 5» стала самым кассовым мультфильмом серии
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Издание The Hollywood Handle сообщило о новых достижениях мультфильма «История игрушек 5». За полтора месяца картина собрала более $ 1,07 млрд.

Таким образом, анимационная лента стала самой кассовой частью серии, обогнав «Историю игрушек 4». Проект также занимает первое место по сборам в мировом прокате среди других фильмов 2026 года — в тройку лидеров входят «Супер Марио: Галактическое кино» и «Майкл».

«История игрушек 5» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе. Картина выйдет в онлайне 18 августа.

Какой получилась пятая часть «Истории игрушек»:
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
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