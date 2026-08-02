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«Одиссея» Кристофера Нолана вошла в топ-250 лучших фильмов на «Кинопоиске»

«Одиссея» Кристофера Нолана вошла в топ-250 лучших фильмов на «Кинопоиске»
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Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана попал в топ-250 лучших фильмов на портале «Кинопоиск». Картина занимает 177-е место в пользовательском рейтинге, обогнав «Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Спасти рядового Райана».

На российском сервисе лента получила среднюю оценку 8,1 балла из 10. Рейтинг сформировался на основе более 53 тыс. отзывов, которые оставили зрители. Примечательно, что в день премьеры 17 июля показатель «Одиссеи» был значительно ниже и составлял всего 7 баллов из 10 — всё потому, что множество недавно зарегистрированных пользователей ставили фильму отрицательные оценки.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Каким получился новый фильм Кристофера Нолана:
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»
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