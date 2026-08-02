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В фильме «Чёрная пантера 3» появится Шторм из Людей Икс — инсайдер

В фильме «Чёрная пантера 3» появится Шторм из Людей Икс — инсайдер
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Знаменитый инсайдер Джефф Снайдер раскрыл новые подробности о фильме «Чёрная пантера 3». По его данным, в картине появится Шторм из супергеройской команды Люди Икс.

В оригинальных комиксах Marvel мутант Шторм и Чёрная пантера не раз пересекались — в определённый период персонажи даже были супружеской парой. В фильмах о Людях Икс героиню в разное время играли Холли Берри («Облачный атлас») и Александра Шипп («Тик-так… БУМ!»). Кто воплотит на экране Шторм в будущих картинах, пока неизвестно — студия Marvel пока официально не анонсировала её появление.

«Чёрная пантера 3» выйдет в мировом прокате 15 декабря 2028 года. Картина расскажет о сыне главного героя оригинального фильма Т'Чаллы, которого сыграет звезда «Чужого: Ромул» Дэвид Джонссон. Режиссёром вновь выступит Райан Куглер — автор прошлых частей «Чёрной пантеры» и «Грешников».

О другом мутанте в будущих фильмах Marvel:
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